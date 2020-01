Alerte grosse nouveauté ! Instagram censure désormais les photos trop retouchées… Alors, bonne ou mauvaise nouvelle pour les créateurs de contenu ? Nous n’avons malheureusement pas la réponse.

Le mot d’ordre en 2020 : l’authenticité ! Mais il semblerait qu’Instagram ait pris cette mesure un peu trop au sérieux. Afin de lutter contre le fake, le réseau social censure désormais les photos ultra-retouchées. Si cela devrait éviter les mauvaises surprises aux rendez-vous Tinder, pas sûr que cela plaise aux créateurs de contenu artistique.

En effet, Toby Harriman, un photographe situé à San Francisco, a eu la mauvaise surprise de voir l’une de ses photos censurée. La raison ? Des montagnes multicolores un peu trop excentriques au goût de la plateforme…

Si Instagram cherche avant tout à limiter les fakes news, il semblerait que l’algorithme ne soit pas en mesure de différencier l’artistique du fake. Oups… Pourtant, Instagram affirme que les photos considérées comme trop retouchées par la technologie sont ensuite vérifiées par des fact-chekers indépendants. La limite entre art et manipulation semble donc très mince.

La photo Instagram du photographe a donc été floutée. Elle n’apparaît plus non plus dans les recherches hashtags, ni la fenêtre « Explorer ». Enfin, elle possède désormais le petit warning « False information ».