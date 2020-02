Dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, Paris 2024 débarque sur TikTok et invite la jeune génération à se dépenser.

Le saviez-vous ? Près de 90 % des jeunes font moins d’une heure d’activité physique par jour, et s’exposent donc à des risques pour leur santé. Pour leur donner envie de bouger, Paris 2024 a fait appel à Fauve Hautot, danseuse de Danse avec les Stars.

Grâce à son aide, une chorégraphie originale, inspirée des gestes de célébration des sportifs, a été réalisée. De grands sportifs ont d’ailleurs participé à la vidéo comme Ladji Doucouré, Sami El Gueddari ou encore Estelle Mossely.



Les posts liés à la vidéo ont alors été visionnés plus de 3 millions de fois sur les réseaux sociaux de Paris 2024 ! Mais cela ne suffit pas. Pour aller plus loin, Paris 2024 a ouvert son propre compte TikTok, le réseau social phare de la génération Z. On y trouve alors des actus, mais aussi les coulisses de l’organisation du plus grand événement sportif au monde ! L’objectif principal reste tout de même d’inciter les jeunes à pratiquer une activité physique régulière.

Et ça commence dès maintenant avec le challenge #paris2024Allez déjà repris 11,9 millions de fois ! Sur le titre « Le Coach » de Soprano, les TikTokeurs doivent alors réaliser leur propre chorégraphie. Paris 2024 repartage les meilleures vidéos sur son compte TikTok.