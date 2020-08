Messenger annonce des mises à jour importantes du Plugin de discussion de Facebook, un outil gratuit, sous forme de fenêtre conversationnelle, utilisé par les entreprises dans le monde entier pour se connecter et interagir avec leurs clients sur leur site web. Ces mises à jour ont pour objectif d’aider les entreprises atteindre davantage de clients.

Simplifier la communication entre entreprises et clients

Avec cette dernière actualisation, le Plugin de discussion aide les entreprises à atteindre plus de personnes que jamais, même les clients non connectés ou ne possédant pas de compte sur Facebook. Un tout nouveau design rendant les conversations plus faciles et intuitives a été mis en place. Les entreprises utilisant la nouvelle version du Plugin de discussion ont constaté une augmentation de l’ordre de 45% du nombre de clients s’informant sur leurs produits et services.

La pandémie de Covid-19 a boulversé le fonctionnement des entreprises du monde entier. Elles ont donc dû s’adapter et, pour beaucoup, cela s’est manifesté par une croissance de leur présence en ligne. Le Plugin de discussion est alors une solution pratique pour les entreprises qui veulent parler à leurs clients potentiels, en apportant l’expérience Messenger directement sur leur site web.

Les entreprises disposant d’une page Facebook peuvent installer le Plugin de discussion gratuitement sur leur site web en quelques clics via les paramètres de la page Facebook. Les entreprises peuvent également visiter le site web Facebook for Business afin d’obtenir plus d’informations sur la manière de développer leur activité grâce à Facebook, y compris avec les nouveaux produits tels que Business Inbox sur Messenger, ou encore Facebook Shops.