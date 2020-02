En septembre 2019, la marque de parfumerie Lancôme s’associait à Snapchat pour le lancement de son nouveau parfum IDOLE. Cette année, Lancôme récidive et profite de la technologie Snap pour célébrer l’ouverture de son premier flagship store.

La nouvelle est tombée ! La première marque mondiale de beauté ouvre un flagship store sur la plus belle avenue du monde. En effet, Lancôme a pris place au 52 avenue des Champs-Elysées en décembre dernier. Cette boutique de 300 mètres carrés sur deux étages est alors ouverte 7 jours sur 7, et ce, jusqu’à 21 h 30. Elle est pas belle la vie ?

« Nous croyons dans le développement des magasins physiques, à condition de s’adapter à un consommateur qui évolue. Nous ne sommes pas là simplement pour vendre des produits », révèle Françoise Lehmann, directrice générale internationale de Lancôme.

Et pour cause ! Lancôme a énormément misé sur les nouvelles technologies. Murs animés, vidéos, robots… L’expérience est originale et immersive.

Pour célébrer l’ouverture de ce premier flagship store sur les Champs, Lancôme (accompagné de ZenithOptimedia) a alors décidé de faire confiance à Snapchat. En effet, la technologie de l’application au petit fantôme jaune correspond totalement à l’identité et aux attentes de la marque. Grâce à Landmarker, les internautes peuvent ainsi décorer L’Arc de Triomphe de pétales de roses (symbole de Lancôme) en réalité augmentée. Pour cela, il suffit de scanner le monument avec l’application.

Une jolie initiative !