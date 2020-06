Chaque 1 er juin, nous célébrons la journée mondiale des parents. Cette année, Mustela, la marque d’hygiène et de soin pour bébé leader de France, souhaite ainsi honorer le métier de parents sur le réseau social professionnel Linkedin.

On célèbre le métier de parent sur Linkedin

Pendant près de 3 mois de confinement, les pères et mères de France et du monde entier n’ont eu d’autres choix que de reprendre leur « travail » de parents à temps plein. Parce que oui, qu’on le veuille ou non, être parent est c’est un métier à part entière.

Et quel dur métier que celui de parent ! Prendre soin des enfants, leur cuisiner des repas équilibrés, les aider à faire leurs devoirs, trouver des activités ludiques… autant de missions qui incombent aux parents. Bien plus qu’un patron, les enfants peuvent parfois donner du fil à retordre !

Le 1er juin, journée mondiale des parents

Quel est l’objectif de cette journée ? Célébrer tout simplement ces hommes et ces femmes qui partout dans le monde s’investissent corps et âmes pour le bien-être et l’éducation de leurs enfants.

C’est pourquoi Mustela, la marque de produits de soin et d’hygiène des bébés la plus reconnue en France, lance une campagne de communication à laquelle chaque parent peut contribuer.

Comment y participer ? C’est très simple : le temps d’une journée, Mustela invite les parents à modifier leur « titre » Linkedin où ils indiquent leur statut professionnel et à le remplacer par « Parent ».

Si vous êtes parent, n’oubliez donc pas de faire la modification ce lundi 1er juin !