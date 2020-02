Kylie Jenner, la célèbre influenceuse aux 160 millions d’abonnés sur Instagram, est également présente sur l’application TikTok. Elle s’ajoute à la longue liste des influenceurs ayant succombé à l’appel de la plateforme chinoise.

En 2020, tout le monde parle de TikTok et surtout tout le monde est présent sur TikTok. Avec 1,65 milliard de téléchargements sur l’Apple et le Play Store, la plateforme est la 2e application la plus téléchargée dans le monde (hors gaming).

Et impossible d’être un influenceur digne de ce nom sans être présent sur TikTok. Aujourd’hui, de plus en plus de créateurs de contenu et de marques débarquent sur l’application chinoise. On retrouve, entre autres : Sananas, Rihanna, Joyca ou encore TF1 et Capri-Sun. Kylie Jenner, la benjamine de la famille Kardashian, est elle aussi présente sur la plateforme de vidéos courtes.

Présente sur TikTok sous le nom de @kyliejenner, l’influenceuse a posté sa première vidéo le 17 novembre 2019. Depuis, elle ne s’arrête plus. Son profil comptabilise déjà plus de 1,7 million d’abonnés et l’une de ses vidéos a déjà atteint les 19,5 millions de vues. Il s’agissait alors d’un contenu relatif à sa marque de cosmétique Kylie Cosmetics.

@kyliejenner Signed lip kits!! Love seeing you guys get my signed lip kits in my kyliecosmetics vending machines in Vegas airport! Thanks for the vid lil_rozee_ ♬ original sound – kyliejenner

La jeune femme montre également régulièrement sa fille Stormi alors âgée de 2 ans.