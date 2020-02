Aujourd’hui, Instagram France lance InstaPodcast, son tout premier podcast destiné aux entrepreneurs sur la plateforme. Découverte !



67 % de la population française écoute des podcasts, soit bien plus qu’il y a quelques années. À l’heure de la consommation « zapping », le podcast fait figure d’ovni. Et il a même le vent en poupe, comme révélé par le CSA et Havas Paris . Ainsi,écoute des podcasts, soit bien plus qu’il y a quelques années.

La raison ? Le format, le contenu expert et l’omniprésence de la voix créent une forte attention et plongent l’auditeur dans une écoute active et non passive. En résulte une audience extrêmement captive et fidèle : une fois conquis, compliqué de s’en passer !

Instagram, conscient de l’engouement pour les podcasts, a donc décidé de lancer son propre format audio. Aujourd’hui sort donc InstaPodcast, une série bimensuelle de plusieurs épisodes d’une trentaine de minutes. Le concept ? Mélanie Agazzone (directrice de la communication d’Instagram en France et en Europe du Sud) et Julie Pellet (responsable développement chez Instagram) donneront la parole à un entrepreneur, une marque, un créatif ou encore un influenceur. Ensemble, ils décrypteront les clés de son succès sur la plateforme (les bonnes pratiques, les outils pour se développer…).