Depuis lundi, Instagram partage les initiatives et les tendances de contenus qui émergent sur la plateforme. Aujourd’hui, Instagram nous révèle les comptes à suivre pour occuper vos enfants pendant le confinement. C’est parti !

Comment occuper ses enfants durant les prochaines semaines ? C’est la question que se posent de nombreux parents et à laquelle plusieurs membres de la communauté tentent de répondre quotidiennement. De nombreuses initiatives Instagram ont alors vu le jour depuis le début du confinement pour inspirer les parents et divertir les enfants.

Coronaminus, pour des ateliers créatifs

@coronaminus_kid propose de nombreuses idées d’activités telles que du DIY, des coloriages, etc. Les deux créatrices de ce compte partagent également leurs bons plans pour faire du sport avec les enfants, pour concocter des recettes ou encore pour qu’ils poursuivent leur scolarité de la manière la plus normale possible.

Bambini Sur Terre, pour un brin de lecture

Pendant le confinement, @bambinisurterre fait chaque jour la lecture aux enfants en vidéo Instagram IGTV !

L’école Blissonnière, pour des activités éducatives

Maëva Bambi est une maîtresse d’école confinée qui partage son quotidien de maman, mais aussi ses idées d’activités ludiques et éducatives à reproduire chez soi.