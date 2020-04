Depuis le début du confinement, Instagram partage les initiatives et les tendances de contenus qui émergent sur la plateforme. Aujourd’hui, Instagram nous révèle les comptes qui se prêtent au jeu de l’écriture. Découvrons-les !

Ces derniers jours bon nombre d’ateliers d’écriture et autres exercices de style ont vu le jour sur Instagram, permettant aux écrivains en herbe et aux plus confirmés d’exprimer leurs ressentis en cette période difficile. Personnalités publiques ou anonymes, ils exercent leurs plumes chaque jour en couchant leurs sentiments sur Instagram, de manière solidaire ou par loisir.

@sophiefontanel partage chaque jour une fable de sa création à propos de la vie en confinement.

@ecritsconfines est un atelier d’écriture lancé sur Instagram pendant la période de confinement. Chaque matin, la thématique du jour est dévoilée et les participants doivent partager leur travail au plus tard à 18 heures. Certains travaux sélectionnés sont ensuite publiés sur le compte.

Lettres tu n’es pas seul

@lettrestunespaseul a pour but de créer du lien entre les personnes confinées et celles hospitalisées ou isolées. Cette initiative permet ainsi de rapprocher tout un chacun dans cette période difficile via diverses lettres d’encouragement et de soutien.