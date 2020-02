Humour et bonne humeur, voilà la recette du succès de Grandma Sandy sur TikTok. La preuve, elle cumule déjà plus d’un million d’abonnés !

Qui a dit que TikTok était réservé aux adolescents de la génération Z ? Certainement pas Sandy, une grand-mère américaine qui cartonne sur la plateforme. Dans une vidéo TikTok, Grandma Sandy affirme même être sur l’application pour embarrasser ses enfants et ses petits-enfants. Quelle audace !

Sa nature joviale et plutôt curieuse a alors suffi à convaincre les TikTokeurs. En un an, elle cumule ainsi plus d’1,3 million d’abonnés. On la voit alors en train de danser, de déguster un bon gâteau ou alors de réaliser des expériences « scientifiques ». En juillet 2019, Sandy a, par exemple, testé la réaction du Coca et des pastilles Mentos. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle ne fut pas déçue du résultat !

La vidéo a été vue plus de 48 millions de fois. Elle a alors décidé de retenter l’expérience avec une bouteille de Pepsi cette fois-ci ! Là encore, le résultat fut au rendez-vous.