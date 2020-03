Depuis quelques jours, un nouveau défi affole TikTok : le « Flip the Switch Challenge ». Une tendance qui en séduit plus d’un, y compris des célébrités comme Jennifer Lopez ou encore Camila Cabello.

Le « Flip the Switch Challenge » débarque sur TikTok

Lancé sur TikTok, il y a seulement quelques heures, le « Flip the Switch Challenge » a tout de suite conquis les internautes et envahi les différents réseaux sociaux.

Le concept est tout simple. Deux personnes sont dans le champ de la caméra. L’une est devant et filme, et l’autre est à côté ou derrière sur une chanson de Drake, « Nonstop ». Quand arrivent les paroles « Look, I just flipped the switch », le plan change et les rôles s’inversent. Le point amusant ? Les vêtements aussi doivent être échangés !

Un challenge qui plaît aux célébrités

Si de nombreux internautes ont relevé le défi, les stars ne sont pas en reste. Sur plusieurs comptes TikTok de célébrités, on a pu voir apparaître des vidéos du « Flip the Switch Challenge ». Parmi elles, Jennifer Lopez et son fiancé Alex Rodriguez.

Dans leur vidéo, on peut voir Jennifer en train de danser tandis que son amoureux filme. Et tout à coup, leurs rôles s’échangent. Alex Rodriguez se retrouve affublé d’une robe blanche moulante et de boucles d’oreilles, à se déhancher. À ses côtés, Jennifer Lopez tient le smartphone et porte sa chemise, sa veste de costume et ses lunettes de soleil.

Ils ne sont pas les seuls à avoir succombé à ce challenge. Camila Cabello et son chorégraphe ont posté une vidéo similaire sur TikTok. C’est également le cas de l’actrice Kate McKinnon, en duo avec l’ex-candidate démocrate aux élections présidentielles américaines Elizabeth Warren.