Le groupe Auditoire et le média Fubiz annoncent leur rapprochement stratégique et créent AUDITOIRE + FUBIZ : The Brand Audience, la première offre qui intègre influence marketing et management de communautés.

L’offre est née de la rencontre entre Auditoire, agence de communication parisienne, et Fubiz, media et studio de référence de la pop culture à l’échelle internationale. Cette nouvelle offre connecte ainsi les marques et les influenceurs pour concevoir de nouvelles formes de conversations et d’engagements.

Ce rapprochement stratégique a été placé sous la direction de trois grands hommes :

Romain Colin , directeur général et fondateur de Fubiz

Marc Olivier Ammari , directeur de création de cette nouvelle offre

Afin d’encourager le développement de l’offre, les collaborateurs de Fubiz se sont installés dans les locaux d’Auditoire.

AUDITOIRE + FUBIZ, une offre d’influence innovante

Cette offre a pour ambition d’alimenter la culture des marques. Tout d’abord, en créant des

dispositifs conçus par et pour les audiences, puis en activant des leviers d’influence autour de l’expérience. L’offre répond donc aux attentes des marques qui souhaitent proposer des expériences à forte valeur ajoutée créative. Au programme : conception et production de campagnes, animation de communautés d’influenceurs, curating de talents créatifs, social media et media digital.