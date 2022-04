Présente à la première édition du Go Sport Training Festival qui s’est déroulé les 23 et 24 avril derniers à Paris, Sissy Mua et son équipe « TrainSweatEat » commence leur tournée dans toute la France. Au programme : des séances de coaching avec ses programmes best sellers, à savoir les Abs burner, le Bikini Sissy et le Fitboxing. Pour le TSE Tour, Sissy et son équipe vont se déplacer dans toute l’hexagone. Il va être possible de les retrouver le 7 mai à Bordeaux, le 28 mai à Toulouse et le 18 juin à Lyon.

Un rêve qui se réalise pour Sissy

Sissy Mua déborde de projets en ce mois d’avril. La créatrice de contenu et fitness girl a démarré son programme « Bikini avec Sissy ». Durant plusieurs semaines, elle convie sa communauté à effectuer quelques exercices en fin de journée, en direct depuis ses réseaux sociaux. La YouTubeuse a également collaboré avec Blissim pour confectionner sa box beauté et soin du corps qui est disponible depuis le 12 avril sur le site de la marque de cosmétiques. Désormais, Sissy et son équipe se lancent un nouveau défi avec une tournée sportive dans toute la France.

Le TSE

Pour la première date à Paris, les places ont été mises en vente quelques semaines avant l’événement. Pour les prochains rendez-vous, TSE va s’organiser de la même manière. « Après des années à y rêver et des mois à le penser et à le préparer, le TSE TOUR COMMENCE. On vient enfin à votre rencontre en chair et en muscle pour dégouliner tous ensemble, se rencontrer et surtout sur kiffer », précise l’équipe et Sissy sur leur compte Instagram. Après le succès de l’événement parisien, l’équipe attend avec impatience les prochaines dates !

