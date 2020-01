À l’occasion des 20 ans du plus célèbre des festivals américains, YouTube Originals a créé un documentaire entièrement consacré à Coachella ! Il sera diffusé le 31 mars prochain sur YouTube.

« Coachella : 20 Years in the Desert« , voici le nom du prochain documentaire signé YouTube Originals. Il relatera les deux décennies de Coachella devenu incontournable et situé à Indio en Californie. Il reviendra notamment sur les prestations phares de l’histoire du festival, comme celles de Radiohead, Björk, Daft Punk, Kanye West, Billie Eilish ou encore Madonna.

Dans un communiqué, Youtube Originals explique qu’il y aura également “des séquences et des interviews exclusives, jamais vues auparavant”. De quoi nous mettre l’eau à la bouche !

Cette annonce fait suite à celle du programme de l’édition 2020 de Coachella qui se tiendra du 10 au 20 avril prochain. À l’affiche : Calvin Harris, Travis Scott, Lil Nas X ou même encore Aya Nakamura. Nul doute que les influenceurs seront encore nombreux à l’événement.

Le documentaire sur les 20 ans de Coachella sortira le 31 mars 2020 sur YouTube ! Pour vous faire patienter jusque-là, voici le trailer officiel :