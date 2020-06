Twitter fait partie des réseaux sociaux les plus consultés durant ces 3 derniers mois de confinement. Que ce soit pour s’informer, suivre les dernières actualités du monde, se divertir et même s’entraider, les internautes y ont trouvé leur bonheur ! Retour sur les tendances et emojis qui ont rythmé la vie de nos confinés !

Les emojis les plus utilisés pendant le confinement

Les emojis qui ont eu la côte durant cette mise en quarantaine nationale sont très révélateurs de l’état d’esprit dans lequel nous étions tous. Après l’or noir, on a découvert l’or « rose » ! Le papier toilette n’a jamais été aussi convoité ! +533% d’utilisation de cet emoji précis entre février et avril nous indique Twitter! L’emoji « puzzles et jeux de société » a quant à lui connu une hausse d’utilisation de +129%. L’emoji des « mains jointes », des « mains qui applaudissent » ou encore celui du « coiffeur » ont eux aussi connu un plus gros succès qu’en temps normal.

Les 5 tendances incontournables

Trouver de l’information utile avec les comptes @gouvernementFR, @OlivierVeran, @Sports_gouv, @JulieOudet pour mieux comprendre cette situation inédite.

#Coronavirus #COVID19 | Le lavage fréquent des mains fait partie des gestes barrière pour vous protéger et protéger les autres. Comment faire un lavage de mains efficace ? 🤲💧 pic.twitter.com/I6gwUquMNZ — Gouvernement (@gouvernementFR) March 8, 2020

Exprimer sa gratitude et son soutien avec les comptes @rglucks1, (lancement du mouvement #OnApplaudit par Raphaël Glucksmann) @APHP, @HopPitieSalp (La Pitié-Salpêtrière remercie le PSG pour sa banderole de soutien) ou encore @MickaCQFD (thread d’initiatives solidaires contre la COVID-19 lancées par des supporters de football).

Ils bravent le danger, l’épuisement, le manque de moyens. Pour nous.

Nos soignants sont des héros.

Montrons leur notre solidarité, notre admiration.

Comme en Italie ou en Espagne, toutes et tous à notre fenêtre pour les applaudir? A 19h ce soir. Puis tous les soirs.#OnApplaudit pic.twitter.com/ClHNbcXXor — Raphael Glucksmann (@rglucks1) March 17, 2020

Aujourd’hui c’est hachis Parmentier!

Je partage avec vous les bonnes recettes de Cuisine pas à pas pour les enfants ! Avec les magnifiques illustrations de @Louison_A

Tous aux fourneaux ! #cuisineleçonsenpasapaspourlesenfants #louison #chefelysee #guillaumegomezpageofficielle pic.twitter.com/whWrGql8sf — Guillaume Gomez Chef (@ggomez_chef) March 20, 2020

Apprendre et se divertir via le #MusiCovid19 pour lutter contre le virus en musique ( via le #MusiCovid19 pour lutter contre le virus en musique ( @OlivierHertel ) ou encore Jamy Gourmaud qui partage un savoir par jour sur sa chaine Youtube et Twitter @gourmaud_jamy

🧠 #Confinementotal : pour vous aérer les neurones, je vous invite à partager depuis chez moi un savoir par jour. Nous sommes éloignés, mais on reste en lien !

À demain 🤓 #ChezJamy – Jour 1 pic.twitter.com/MXCKq1RX8L — Jamy Gourmaud 🤓 (@gourmaud_jamy) March 17, 2020