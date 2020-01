Ces derniers jours, l’Australie est en proie à de nombreux incendies qui ont déjà décimé plusieurs millions d’animaux. Si les influenceurs sont nombreux à s’être mobilisés, TikTok a également tenu à soutenir le pays avec le #SupportAustralia.

Alors que l’Australie est en proie aux flammes, la mobilisation s’accélère grâce aux appels aux dons. Il y a peu, on vous parlait de l’exploit de Celeste Barber qui a levé plus de 30 millions d’euros en seulement quelques jours. Une véritable prouesse !

Aujourd’hui, TikTok a décidé d’agir à son tour en lançant le #SupportAustralia challenge. La plateforme invite ainsi ses 625 millions d’utilisateurs actifs par mois à afficher en vidéo leur soutien pour cette cause urgente.

Le #SupportAustralia a déjà généré 30,3 millions de vues, démontrant l’engagement de la communauté TikTok pour sauver l’Australie et plus largement la planète. Mais plus qu’en parler, il faut agir ! TikTok s’engage donc à verser 224 735 € à la Croix-Rouge australienne et invite les utilisateurs à donner également.

« Nos pensées vont vers les personnes affectées par les incendies en Australie. TikTok s’engage à verser $250k auprès de la Croix Rouge Australienne ! »

Pour faire un don à l’association, rendez-vous sur le lien suivant : https://fundraise.redcross.org.au/drr