L’influenceuse Romane, plus connue sous le nom de Romy, dévoile une nouvelle collaboration sur son compte Instagram. Appuyée par la marque de serviettes hygiéniques Always, elle lance un appel contre la précarité menstruelle. Une revendication puissante en parallèle de la Journée internationale des droits des femmes.

Le combat d’Always pour les femmes

En 2019, la marque Always lance sa première campagne #NonàLaPrécaritéMenstruelle afin de lutter contre ce phénomène. Grâce à cette campagne, plus de 4 millions de produits avaient pu être reversés aux jeunes filles dans la précarité.

En effet, ce sont environ 130 000 jeunes filles françaises qui reconnaissent manquer les cours pendant leurs règles, car elles n’ont pas les moyens d’acheter des protections hygiéniques. Très sensible à cette cause, Always poursuit sa mission pour soutenir les femmes, et surtout les adolescentes, durant cette période. La marque s’engage alors du 6 janvier au 31 avril 2020 auprès de l’association Dons Solidaires pour offrir chaque mois des serviettes hygiéniques.

Pour donner de la visibilité à la campagne 2020, Always n’hésite pas à contacter des influenceuses telles que Romy.

Romy et Always disent non à la précarité menstruelle

Dans son post Instagram du 8 mars, Romy s’affiche, poing brandi et serviette hygiénique en main. Sur son visage, on peut y voir des larmes de sang. L’image est forte et volontairement provocante ! Romy rappelle que la lutte contre la précarité menstruelle est un combat de tous les jours qui concerne tout le monde.

Elle encourage les internautes à réagir et à poster, eux aussi, sur le sujet avec le #NonàLaPrécaritéMenstruelle. En effet, à chaque photo partagée avec le hashtag et accompagnée de la mention @Always_france, la marque fera un don de produits hygiéniques à Dons Solidaires.

Romy en profite pour souligner que les règles sont un phénomène naturel, mais assez peu agréable. Il est donc essentiel que chaque femme puisse vivre cette période aussi confortablement que possible, sans que des problèmes financiers viennent gâcher le tableau.