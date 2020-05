En postant une photo sur son compte Instagram célébrant le tant espéré déconfinement, la youtubeuse Léna Situations ne s’attendait pas à recevoir un tel déferlement de critiques et de moqueries sur son physique, en particulier sur sa poitrine jugée « trop petite ». C’était sans compter sur le soutien indéfectible de ses abonnés qui ont lancé le #Lénachallenge.

Léna Mahfouf aka Léna Situations essuie très souvent de nombreuses critiques concernant ses choix vestimentaires, sa belle chevelure ou encore sa poitrine. Dans ses vidéos Youtube, elle donne d’ailleurs de nombreux conseils pour s’accepter et gagner en confiance en soi.

Le bodyshaming est un véritable fléau sur les réseaux sociaux, l’influenceuse de 23 ans n’est pas épargnée et en a fait les frais encore récemment.

Les internautes n’y sont pas allés de main morte ! En voici un échantillon :



Si Léna assure qu’elle a aujourd’hui la maturité et la force nécessaires pour faire face à cette avalanche de moqueries, ses abonnés sont d’un tout autre avis, c’est la fois de trop ! Ni une, ni deux, la streameuse et youtubeuse WG Willokhlass propose de lancer le #Lénachallenge : dès lors, ce sont des milliers d’internautes qui se mobilisent pour la soutenir mais aussi pour soutenir toutes les femmes constamment victimes de toutes formes de bodyshaming. À bas les diktats de la beauté!



Le #LénaChallenge consiste à dévoiler sous un décolleté sa jolie poitrine, qu’elle soit petite ou généreuse! Le # est d’ailleurs arrivé en tendance n°1 sur Twitter, à la grande surprise de notre pétillante influeuceuse !

Because we don’t care about what you think #LénaChallenge pic.twitter.com/vkhIBYvUZS

— Mercedes † (@Mercedesdutieqs) May 19, 2020