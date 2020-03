Depuis le début du confinement, Instagram partage les initiatives et les tendances de contenus qui émergent sur la plateforme. Aujourd’hui, Instagram nous révèle les utilisateurs qui ont transformé leur compte en véritable journal de bord. Découvrons-les !

Sur un ton léger ou plus sérieux, les utilisateurs d’Instagram sont de plus en plus nombreux à partager en photo ou vidéo leurs aventures le temps du confinement. Personnalités publiques, personnels hospitaliers ou encore utilisateurs réguliers d’Instagram, ils transforment leur compte en véritable un journal de bord.

Pablo Mira

L’humoriste @pabl0mira publie chaque jour des vidéos dans lesquelles il réagit à l’actualité et partage son quotidien de confiné.

Reanimation EOLE

Les équipes du service @rea_eole_pitie_salpetriere partagent leurs journées sur leur compte Instagram. Le but ? Faire prendre conscience au plus grand nombre de la réalité du terrain.

Nos histoires de confinement

@journal2confinement propose à tous les utilisateurs de prendre leur plume et de partager leurs émotions en cette période compliquée.

Journal de confiné

@journal_confinement relate chaque jour une situation cocasse en lien avec le phénomène actuel.

Journal de confinement

@journaldeconfinee partage quotidiennement ses craintes, ses occupations, et ses coups de cœur. Le tout à la manière d’un journal de bord 2.0 sur Instagram.

Le Journal Des Confinés

@lejournaldesconfines raconte, à travers des illustrations, les aventures de Julia, Olivier, Amélie et Joël. Ces 4 personnages vivent alors le confinement de manière totalement différente.

Virginie Grimaldi

La romancière @virginiegrimaldi partage tous les jours un message à la manière d’une carte postale ou d’un journal de bord partagé avec ses grands parents. Elle y raconte alors le quotidien de sa famille en confinement.