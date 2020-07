TikTok propose sur le marché français des formats de communication créatifs, non intrusifs, qui valorisent une expérience interactive, positive et co-créatrice inédite. Qu’il s’agisse de générer du trafic, de renforcer ou de construire une image de marque, de développer les ventes ou bien encore de construire une communauté, les marques partenaires découvrent des formats innovants, pertinents et résolument créatifs :

Hashtag challenges : les utilisateurs de la plateforme s’approprient une marque en relevant un défi en vidéo et en partageant leurs créations