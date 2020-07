Il est inutile pour une marque d’être présente sur tous les réseaux et c’est pareil pour réaliser des campagnes de marketing d’influence. En effet, il faut mettre en place des actions avec des influenceurs sur les médias qui sont appréciés et utilisés par votre audience. Prenons l’exemple d’une entreprise qui commercialise des produits pour les adolescents. Si ces derniers ne sont très certainement pas les shoppers, c’est-à-dire les acheteurs, ils sont les consommateurs et donc ceux qui vont utiliser le produit. L’entreprise doit donc toucher ces deux types de personnes et il sera intéressant pour elle de collaborer avec des TikTokeurs et des inuflenceurs sur Instagram, YouTube.