On revient vers vous pour un autre Tuto TikTok avec toujours en tête de vous transformer en as de TikTok! Pour ce Tuto, on vous explique comme utiliser le fond vert pour des vidéos TikTok encore plus stylées ! On reproduit en compagnie de MayaDorable un de ses TikTok ! C’est parti!



Voici les 6 étapes à suivre pour réaliser ce TikTok :

Étape n°1 : L’image utilisée par Maya est une capture d’écran d’une conversation sur Snapchat. Pensez donc au préalable à screener une de vos conversations Snapchat avec un(e) ami(e) qui parle beaucoup trop et enchaine les vocaux par dizaine ! Si vous n’avez pas dans votre entourage une pipelette à dénoncer, vous pouvez facilement trouver cette image sur Internet !

Étape n°2 : Ouvrez l’application TikTok et dans la barre de recherche, tapez Mayadorable. Cliquez sur son profil. Vous retrouverez sur son profil le TikTok en question. Cliquez dessus!

Étape n°2 : Une fois dessus, tout en bas à droite se trouve une petit disque noir 💿. Cliquez dessus. Une nouvelle fenêtre s’affiche. Tout en bas de votre écran est écrit « Utilisez ce son ». Cliquez dessus!

Étape n° 3 : Votre caméra s’active. En haut à droite, vous retrouverez l’onglet « Retourner » pour que vous puissiez basculer en mode selfie si vous le souhaitez. Pour ce TikTok, on vous conseille vivement le mode selfie !

Étape n°4 : Sélectionnez « Effets » tout en bas à gauche et et recherchez le symbole « FondVert » dans la zone « Tendance ». Voici l’icône « Fond Vert » en question :

Étape n°5 : Cliquez sur l’icône puis sélectionnez l’image que vous souhaitez utiliser, en l’occurence ici votre capture d’écran d’une conversation Snapchat. L’image choisie devient votre fond de vidéo !

Étape n°6 : Vous vous enregistrez en prenant soin d’être synchro avec le son lorsque la phrase est prononcée ! C’est dans la boîte !

Pour vous donner des idées, voici d’autres TikTok créés par notre chère Maya ! Une vraie pro des fonds verts, il faut le dire!



À vos TikTok !!!

Crédit image à la une : franceculture.fr