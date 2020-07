C’est officiel ! Dans le cadre du lancement des Snap Minis, Snapchat lance l’expérience de méditation in-App en partenariat avec Headspace ! Les Snap Minis sont la dernière nouveauté en date de Snapchat à destination des développeurs souhaitant créer des expériences au sein même de la plateforme.

Les Snap Minis permet aux développeurs de créer des expériences utilitaires conçues pour s’intégrer dans les conversations sur Snapchat, de sorte que la coordination entre amis soit plus rapide que jamais. Vous les retrouverez s accessibles via le Chat, ou Search :

Headspace

Avec le Headspace Mini, les Snapchatters peuvent donner un coup de pouce avec des méditations rapides et envoyer des messages d’encouragement pour stimuler leurs amis dans le besoin. En ces temps de pandémie, il n’a jamais été aussi important de se connecter avec ses amis et d’avoir des moments de détente ou même de pratiquer la pleine conscience. C’est pourquoi Snapchat et Headspace ont ainsi conçu un espace digital dédié à la relaxation.

Let’s Do It

Lorsque vous et vos amis devez prendre une décision en groupe, Let’s Do It vous aide à choisir!

Prediction Master

Développé par Mammoth Media, Prediction Master répond à des questions opportunes sur tout, de la Bourse à la dernière paire de baskets lancées, afin que les Snapchatters puissent découvrir qui est le vrai médium parmi leurs amis!

Tembo

Créez des jeux de flashcards avec vos amis sur Snapchat, pour vous aider à préparer votre prochain examen.

Voici la vidéo d’annonce disponible sur la chaîne Youtube Snapchat :