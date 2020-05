Instagram ajoute un nouveau sticker à sa collection déjà bien fournie : Challenge. L’objectif ? Réaliser des défis entre amis en Story. Une nouvelle manière d’interagir tout en s’amusant.

« Challenge » débarque sur Instagram

Jane Manchun Wong, la prêtresse des mises à jour Instagram, l’avait déjà annoncé sur Twitter fin avril 2020. Instagram testait et lance aujourd’hui un nouveau sticker : Challenge. Ce dernier vous permet d’inviter un ou plusieurs amis à relever le défi que vous leur lancez. Et pour les moins inspirés, Instagram propose une sélection de challenges parmi les tendances du moment sur le réseau social. Un bon moyen de s’amuser, d’autant plus en période de confinement.

Et c’est d’ailleurs sûrement la multiplication des challenges en cette période de crise sanitaire qui a inspiré la plateforme. On se rappelle par exemple le Toilet Paper Challenge ou encore le #PillowChallenge. Des défis tous plus surprenants et amusants les uns que les autres.

Une volonté de concurrencer TikTok ?

Le sticker « Challenge » d’Instagram n’est pas sans rappeler les challenges TikTok. Un concept très populaire qui cartonne auprès de la jeune génération ! Ici, la plateforme d’influence reprend les mêmes codes : des défis à réaliser en vidéo. Le moteur de recherche de challenges est aussi présent sur les deux réseaux pour inspirer les moins créatifs.

Mais alors quelles sont les différences ? La possibilité de taguer d’autres personnes sur Instagram, mais également une durée de vie bien plus courte, puisqu’il s’agit d’un format Story (24 heures maximum).