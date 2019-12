À l’occasion des 25 ans de la chanson All I want for Christmas is you, Instagram lance un nouveau filtre inédit intitulé « All I Want ». Ce dernier met alors en lumière un extrait de la célèbre chanson de Mariah Carey.

toujours aussi populaire ! Qui n’a jamais écouté All I want for Christmas is you à l’approche des fêtes de Noël ? Un quart de siècle après sa sortie, le titre de Mariah Carey, arrivé au sommet du classement des ventes de singles Billboard Charts 100 aux États-Unis, est

C’est pourquoi, Instagram vous donne aujourd’hui l’opportunité de passer des fêtes en musique avec l’effet « All I Want ». L’occasion de s’émerveiller à Noël et de danser sur une chanson devenue culte au fil du temps.

“J’adore regarder la créativité des gens avec les filtres Instagram, donc cela faisait sens que j’ai mon tout premier filtre pour Noël !”, a déclaré Mariah Carey.

Comment y accéder ? Lorsque le mode caméra est ouvert sur l’application Instagram, swipez la barre d’effets jusqu’à l’icône flocon de neige. Restez alors appuyé sur le bouton pour enregistrer votre vidéo. Au moment où Mariah chantera « You » dans le refrain, l’effet zoomera automatiquement sur ce que vous souhaitez (un ami, de la nourriture, des animaux, etc.).

Révélez ainsi à vos abonnés ce que vous désirez le plus à Noël !