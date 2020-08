Quelques mois après le lancement en phase de test de Facebook et Instagram Shop aux Etats-Unis, le mastodonte californien annonce le déploiement officiel d’Instagram Shop dans le monde entier.

La nouvelle destination shopping

Cette nouvelle fonctionnalité rassemble en un seul et même espace les produits de nombreux créateurs et marques. Vous retrouvez également les tendances relevées par le compte @shop ou encore des recommandations personnali sées.

Il sera possible plus tard dans l’année d’y accéder directement via un nouvel onglet dédié. Vous n’aurez en effet plus qu’à cliquer sur l’onglet « Boutique » dans la barre de navigation sur Explorer. Le réseau social a ainsi pour ambition de devenir le meilleur endroit qui soit pour permettre à ses utilisateurs de faire leur shopping.

Affaire à suivre !