Instagram misait énormément sur IGTV pour concurrencer la TV et YouTube, des plateformes de vidéos longues. Mais face au peu d’intérêt des utilisateurs pour la fonctionnalité, le réseau social a décidé de retirer le bouton IGTV de sa page d’accueil.

Le constat est simple : 1 milliard d’utilisateurs sur Instagram et seulement 7 millions de téléchargements pour l’application IGTV. Ce qui correspond à moins de 1 % des utilisateurs d’Instagram. Face à cet échec, le réseau social a décidé de retirer le bouton IGTV de sa page d’accueil.

Et pourtant, le réseau social misait énormément sur cette fonctionnalité. En octobre 2019, Instagram avait lancé IGTV Series pour permettre aux utilisateurs de retrouver plus facilement les vidéos des créateurs de contenu. En août 2019, Instagram avait tapé fort avec trois nouveautés IGTV. Au programme : outils de rognage, nouveaux seuils de téléchargement et suggestions de hashtags. Mais rien à faire…

Malgré tout, la disparition du bouton IGTV sur la page d’accueil ne signifie pas l’arrêt de la fonctionnalité.