Depuis quelques années déjà, Cyprien, le célèbre YouTubeur aux plus de 13 millions d’abonnés, s’est spécialisé dans le court-métrage. Aujourd’hui, le créateur de contenu nous en dévoile un peu plus sur son prochain intitulé « L’autre moi » et qui sortira ce vendredi soir.

Mardi 25 février, Cyprien publie une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Cette dernière, au titre énigmatique « Je vais supprimer cette vidéo dans 3 jours, désolé », n’est autre que le teaser de son prochain court-métrage. Cyrprien l’annonce alors comme son plus gros projet de fiction sur YouTube.

« C’est celui qui m’a demandé le plus d’énergie, le plus d’argent et j’ai très hâte que ça sorte », annonce-t-il alors.

Le spitch est très simple. J-H rêve de monter sur scène et de faire du stand-up. Un soir, il rencontre Jamel Debouze (le vrai de vrai) dans un bar. Il finit par prendre son courage à deux mains pour aller lui parler et c’est là que toute l’histoire commence. Cyprien nous promet aussi un peu de fantastique. Spoiler alert : l’histoire, totalement écrite par le YouTubeur, serait en réalité inspirée de sa vie et de son parcours.

La sortie officielle du court-métrage de Cyprien est prévue ce vendredi 28 février à 17 heures. Pour l’occasion, le YouTubeur a créé le #lautremoi. N’hésitez pas à l’utiliser pour partager votre avis sur le film !