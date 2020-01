Pour vous remonter le moral à l’occasion du Blue Monday, Messenger vous a concocté une liste de 4 bots antidépresseurs !

Il fait nuit, il fait froid et en plus de cela, on est lundi ! Bref, le Blue Monday, c’est vraiment la déprime assurée… Heureusement, Messenger vous a listé 4 chatbots idéals lors du Blue Monday pour vous remonter le moral.

Lorsque le moral est au plus bas, on a souvent cette drôle d’habitude de mettre des chansons tristes… Comme si moins + moins = plus. Or, on sait tous très bien que ces musiques n’arrangeront rien à notre affaire, bien au contraire ! Pour y remédier, découvrez le bot Diggy qui vous concocte une playlist sur-mesure en fonction de vos envies.

Déprime saisonnière, stress… Compliqué de surmonter ces épreuves ! La fondation Ramsay Santé a donc lancé un bot qui vous prodigue de bons conseils pour mieux gérer votre stress. Et bonne nouvelle, il peut également vous aider pour des problèmes de sommeil, de nutrition ou encore de tabac ! Qu’attendez-vous ?

Pour sortir d’une mauvaise passe, il faut parfois un petit coup de pouce. Owlie est un chatbot de soutien psychologique conçu à l’aide d’outils de thérapie comportementale. Ce bot ne remplace évidemment par un rendez-vous chez un professionnel, mais il a l’avantage d’être disponible 24h/24 et 7 j/7. Au programme : une discussion et une boîte à outils d’activités qui vous aideront à remonter la pente.

La méditation est reconnue pour ses vertus déstressantes et relaxantes ! Mais, quand on est novice, il est parfois compliqué de s’y retrouver. C’est là qu’intervient le bot Meditate ! Il vous enseignera les premières bases de la méditation et vous enverra un rappel quotidien à l’heure qui vous arrange le plus.