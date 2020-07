En scrollant sur Instagram, vous êtes sûrement tombés sur cette vidéo de make up qui comptabilise près de 14 millions de vues, réalisée par l’influenceuse indonésienne Jharna Bhagwani. L’occasion pour elle de véhiculer un message fort sur les diktats de la beauté imposés par notre société via le #BarbieGirlChallenge.

À seulement 17 ans, l’influenceuse indonésienne Jharna Bhagwani est une talentueuse Make up Artist. Outre son talent, elle se démarque également par des montages vidéos plus originaux les uns que les autres, offrant à ses plus de 3 millions d’abonnés un contenu de très grande qualité. À chacune de ses vidéos Make Up, elle lance un hashtag encourageant le plus grand nombre à les reproduire. D’où le #BarbieGirlChallenge !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jharna Bhagwani – 17 y.o 🌙 (@jharnabhagwani) le 1 Juin 2020 à 2 :50 PDT

#BarbieGirlChallenge ou comment dénoncer les diktats de la beauté

Bien plus qu’une simple vidéo de maquillage (impressionnante, il faut le dire!), Jharna Bhagwani transmet un message fort concernant les diktats de la beauté imposés par notre société. Elle explique en légende : » Mon inspiration pour cette vidéo est de diffuser le message de l’amour-propre et de l’acceptation malgré toutes les normes de beauté imposées aux jeunes filles au fil des années, du corps et du visage «idéal» d’une Barbie. Et ressentir le besoin de se changer à cause de cette pression établie. (…) nous avons maintenant de nouveaux modèles de poupées d’apparence «normale» et commençons à éduquer la jeune génération … »

Elle termine par un message de body positivisme fort : » Je veux juste que vous sachiez tous que VOUS ÊTES BELLES !! Et ne laissez personne vous dire le contraire la beauté se présente sous toutes ses formes et VOUS ÊTES SPÉCIAUX ET UNIQUES !! J’espère que vous vous en souvenez chaque fois que vous vous regarderez dans le miroir. »

Les Instagrameuses et influenceuses des 4 coins du globe ont relevé ce défi ! En voici une petite compilation :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🤍 lena 🤍 (@lenkalul) le 10 Juin 2020 à 9 :00 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🍦VANISS🌟ART IS ON🔥 (@vaniss_style) le 29 Juin 2020 à 8 :04 PDT