Depuis le début du confinement, de nombreux employés doivent rester chez eux. Difficile dans ces conditions de se coordonner en équipe et de continuer de travailler normalement. Zoom a la solution ! Découvrez cette application en plein essor qui vous permettra de faire vos réunions à distance, en toute tranquillité.

Une réunion virtuelle grâce à Zoom

Actuellement, ce sont près de 50 % des employés qui sont obligés de travailler de chez eux dans le monde. Ces conditions forcent les entreprises à avoir recours à des outils en ligne pour que leurs équipes restent connectées et puissent collaborer, même à distance.

Zoom semble séduire la plupart d’entre elles, puisque cette plateforme compte aujourd’hui plus de 15 millions d’utilisateurs. Et le chiffre ne cesse d’augmenter en faisant l’une des applications les plus téléchargées aux États-Unis.

Mais alors Zoom, qu’est-ce que c’est ? Cette application permet de créer une salle de réunion virtuelle. Chacune d’entre elles peut recevoir jusqu’à 10 000 participants, connectés sur leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur. Il s’agit donc d’une solution particulièrement efficace pour continuer d’organiser des réunions d’entreprise.

Comment utiliser l’application ?

Zoom est téléchargeable sur votre son propre site internet, mais également sur l’App Store et sur Google Play. Chaque participant a juste à l’installer sur son smartphone ou son ordinateur et à se créer un compte.

Une fois inscrit, vous pouvez organiser une réunion en visioconférence, en invitant les autres participants. Vous avez également la possibilité de rejoindre un meeting organisé par quelqu’un d’autre.

Le bonus ? La conférence peut être enregistrée, pour que vos collègues indisponibles à ce moment-là puissent la voir en rediffusion.

Une application qui permet donc d’organiser des réunions 2.0 et de continuer votre activité, même à distance !