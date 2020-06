Besoin de télécharger une photo ou une vidéo Instagram pour illustrer un article ou pour votre usage personnel ? C’est possible grâce à des plateformes tierces ! Et nous allons justement vous en dire plus sur l’une d’entre elles : DownloadGram.

Vous avez déjà eu l’envie de télécharger une vidéo Instagram sans succès ? Eh oui, car le réseau social permet certes l’enregistrement et l’archivage, mais n’autorise pas encore le téléchargement. Vous avez alors essayé de fouiller dans le code HTML, mais là encore la tâche s’est avérée chronophage et incertaine.

Heureusement, il existe une solution simple et gratuite : DownloadGram.com. Il vous suffit alors d’insérer le lien de la photo ou de la vidéo Instagram et le tour est joué !

Pour votre première manipulation de la plateforme, nous vous expliquons pas à pas la manip’ a effectuer !

1- La première étape consiste à obtenir l’url de la vidéo en question … pour ce faire, rendez-vous sur le compte du créateur de contenu en question depuis votre ordinateur. Cliquez ensuite sur la vidéo que vous souhaitez télécharger, puis sur les trois petits points en haut à droite (voir ci-dessous). Cliquez alors sur « Accéder à la publication« .

2- Cliquez une nouvelle fois sur les trois petits points, puis sur « Copier le lien« . Vous pouvez également récupérer le lien directement dans la barre du navigateur.

3- Dans un nouvel onglet, ouvrez le site DownloadGram.com . Collez-y le lien copié, puis cliquez sur « Download » et enfin sur « Download vidéo« . Il est possible qu’une page de publicité s’ouvre (site gratuit oblige). N’y prêtez pas attention et retournez sur la plateforme.

Et voilà, vous avez réussi à télécharger votre vidéo Instagram !

