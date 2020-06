Originaire de Lyon, Johan Papz a connu un succès fulgurant sur Youtube en quelques années à peine. Avec sa personnalité haute en couleurs et son humour indéfectible, il a su séduire des millions de personnes. Focus sur Johan Papz, l’influenceur à suivre absolument sur les réseaux !

C’est en 2016 que Johan se lance sur Youtube, la première vidéo disponible sur sa chaîne donne déjà le ton! Une vidéo humoristique sur la papesse de la plateforme Enjoy Phoenix :

Passionné de nourriture et de mode, Johan multiplie les vidéos drôles en compagnie de sa soeur Lisa ou de sa meilleure amie Roubaba. Par ailleurs, elles aussi sont devenues de véritables influenceuses ! Roubaba réunit plus de 500k abonnés sur sa chaine Youtube, Lisa comptabilise près de 200 k followers sur son compte Instagram. Entre auto-dérision et spontanéité, le fou rire est garanti devant ses vidéos !

L’une des caractéristiques de notre Youtubeur Lyonnais sont ses nombreuses collaborations avec d’autres influenceurs du Youtube Game. On peut citer MayaDorable, Léna Situations, Mademoiselle Gloria, Kihou, Shera Kerienski, Enjoy Phoenix et encore plein d’autres !

Si Johan est sans conteste un Youtubeur incontournable de la plateforme de vidéos, avec plus d’ 1 million d’abonnés, il est tout autant suivi sur son compte Instagram. C’est d’ailleurs sur ce réseau qu’il exprime le plus son attrait pour la mode !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johan Papz (@johanpapz) le 19 Févr. 2020 à 12 :30 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johan Papz (@johanpapz) le 22 Févr. 2020 à 6 :23 PST

En plus des réseaux sociaux, Johan a débarqué sur le petit écran en devenant animateur MTV en novembre dernier ! Alors restez connectés pour suivre ses aventures ! Vous ne serez pas déçus, croyez-nous!