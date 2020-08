Décidément, le succès de TikTok n’aura pas fini de nous surprendre! Après les politiques, ce sont les prêtres qui partent à l’assaut de la plateforme chinoise ! Et un en particulier : focus sur Père Vincent Cardot, le prêtre qui cartonne sur les réseaux !

Un prêtre ultra connecté

Père Vincent Cardot est un prêtre du diocèse de Langres en Haute-Marne. Ce trentenaire est déjà très présent sur les réseaux sociaux : il gère une chaine Youtube, a un compte Snapchat et est très actif sur son compte Instgram. Mais c’est surtout sur TikTok que le prêtre français perce le plus sous le pseudonyme de @LeCureDeTikTok. Près de 40 000 abonnés le suivent et ses vidéos cumulent près de 400 000 vues.