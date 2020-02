Les emojis évoluent au fil du temps pour correspondre aux nouvelles attentes du marché. Le Consortium Unicode vient d’ailleurs d’annoncer la liste des 117 nouveaux emojis pour 2020 !



Le Consortium Unicode vient d’annoncer les nouveaux emojis disponibles sur les différents réseaux sociaux et téléphones au second semestre 2020. Cette année, ce sont 117 emojis qui viennent compléter une liste déjà bien fournie de 3 178 emojis.

L’inclusion au centre des nouveautés

Parmi les nouveautés, on retrouve le visage ému avec la larme à l’œil, le personnage déguisé ou encore le chat noir. Mais parmi les gros changements, on note une volonté du Consortium Unicode de s’adapter à l’ère du temps et à l’évolution des mentalités. Entre LGBTQ et inclusion, on retrouve notamment l’intégration du drapeau et du symbole transgenre, les options de changement de couleurs de peau ou encore les hommes en robes de mariés. Des pères donnant le biberon feront également partie de la nouvelle liste.

Des emojis plus « classiques » sont également présents comme de nouveaux animaux (castor, ours polaire, bison, mouche…) ou des objets (théière, pickup, baguette magique, tong…).



Emojis 13.0 : pas avant juillet 2020

Vous devrez attendre le seconde semestre 2020 pour voir apparaître ces nouveaux emojis sur vos smartphones. La version Emojis 13.0 n’est cependant pas attendue avant cet automne pour les Android…