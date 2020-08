Ancienne star de télé-réalité, Nabilla Vergara est devenue l’une des influenceuses françaises les plus suivies sur les réseaux sociaux. Après Instagram, Twitter et Snapchat, la jeune maman décide enfin de se lancer sur TikTok, au plus grand bonheur de ses fans.

Comme on dit, mieux vaut tard que jamais ! Après avoir atteint il y a quelques jours les plus de 6 millions d’abonnés sur son compte Instagram, Nabilla a annoncé sur son compte Twitter qu’elle se lance officiellement sur la plateforme chinoise!

Aujourd’hui j’ai fait mon premier Tik Tok !!!!! — Nabilla Vergara (@Nabilla) August 9, 2020

Retrouvez toutes ses vidéos TikTok sur son compte officiel.