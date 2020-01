Ce vendredi 10 janvier, la plateforme Netflix France a lancé sa nouvelle série Jusqu’à l’aube, réalisée en partenariat avec des Youtubeurs. Au programme : barres de rire, lieux hantés et créateurs de contenu survoltés.

Depuis vendredi 10 janvier, l’émission Jusqu’à l’aube sur Netflix met en scène des Youtubeurs et humoristes français dans des lieux hantés. L’idée est alors simple : enfermés par groupes de trois jusqu’à l’aube, les participants doivent réaliser une enquête paranormale. Bref, un Ghostbusters à la française ! Le but du jeu ? Affronter ses peurs et jouer avec celles des autres, pour ne pas être désigné comme le plus flippé de la soirée. En effet, l’heureux élu devra alors subir un châtiment…

La saison se compose de 8 épisodes de 16 à 25 minutes chacun. Parmi les Youtubeurs, on retrouve notamment Natoo ainsi que Mcfly et Carlito dès l’épisode 2. Jhon Rachid et Audrey Pirault explorent, quant à eux, le fort Libéria aux côtés de l’humoriste Jeanfi Janssens dans l’épisode 6. Enfin, le vidéaste Elhadj clôt la saison au manoir de Chastenay.

Bref, Jusqu’à l’aube sur Netflix, c’est avant tout des Youtubeurs complètement flippés et des téléspectateurs morts… de rire !

Découvrez dès à présent la bande-annonce (à regarder dans le noir, cela va de soi) !