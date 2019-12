Instagram a ouvert une plateforme de « collaborations » pour mettre en relation les influenceurs avec les annonceurs. Cette nouvelle de taille risque bien de faire trembler le monde de l’influence marketing…

Alors que Facebook dispose déjà d’un « Brand Collabs Manager » qui permet de trouver facilement des créateurs Facebook, la firme américaine souhaite étendre son outil à Instagram. Une idée de génie, d’autant plus lorsque l’on sait qu’Instagram est une immense base de données d’influenceurs.

La plateforme d’influence permettra alors aux créateurs de contenu de partager leurs insights et KPIs d’engagement avec les marques, directement depuis Instagram. Une nouveauté qui tombe à pic, puisqu’avec la fin des likes, Instagram a totalement repensé les stratégies d’influence marketing. Les marques commençaient même à réfléchir à de nouveaux KPIs pour juger de la performance des posts influenceurs. Désormais, elles auront des informations certifiées par Instagram sur les influenceurs.

Quand les marques vont (enfin) voir que 80% des abonnés de certains influenceurs viennent du Bangladesh 😭😭😭 https://t.co/jIQm6trw9m — Jean-Baptiste Delame (@jb_delame) 19 décembre 2019

Instagram rebat les cartes du marché de l’influence marketing

Cette annonce s’avère donc être une grosse nouvelle pour plusieurs raisons :

– Un outil natif Instagram sera bien plus attractif qu’une base de données tierce pour les marques. En effet, cela devrait mettre fin au business des fake influenceurs aux audiences totalement bidons.

– Les annonceurs n’auront plus besoin de passer par une agence d’influence marketing, ce qui induira inévitablement de fortes économies pour eux.

– Avec cet outil, l’influence d’Instagram sera aussi simple à acheter que l’inventaire publicitaire sur le Business Manager Facebook.

Cette plateforme devrait donc causer de nombreux dommages aux agences d’influence marketing… En effet, s’il existe une multitude d’outils de mise en relation marques/influenceurs, la plateforme d’Instagram aura un catalogue d’influenceurs bien plus fourni, avec plus d’insights et plus d’annonceurs potentiels.

Psst, la plateforme est déjà en ligne !