Maintenant que le confinement est lancé en France, de nombreuses personnes se retrouvent chez elles sans savoir quoi faire. Pour aider les internautes à surmonter l’ennui et à rester actifs, Facebook et Instagram lancent le hashtag #EnsembleÀLaMaison. De quoi trouver des idées d’occupations !

Objectif divertissement sur Facebook et Instagram

Compliqué de s’occuper quand on doit rester enfermé à la maison ! Surtout que pour rappel, le confinement est censé durer deux semaines. Pour que les internautes puissent maintenir une vie sociale et culturelle, de nombreux artistes ont pris l’initiative de proposer des lives sur les réseaux sociaux.

Afin de soutenir leurs efforts et de les relayer au plus grand nombre, Facebook et Instagram lancent le hashtag #EnsembleÀLaMaison. Ainsi, les activités culturelles, ludiques, éducatives et sportives proposées en direct pourront être relayées sur la page de Facebook France et toucher de nombreux internautes.

#EnsembleÀLaMaison pendant le confinement

Forcément, tous les concerts et spectacles ont été annulés en raison des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Mais cela n’arrête pas les célébrités qui proposent des prestations en live sur Facebook et Instagram.

Le premier à se lancer a été Jean-Louis Aubert, avec 1 million de spectateurs pour son concert en direct sur sa page Facebook. Ce fut l’occasion pour lui d’échanger avec sa communauté et de répondre à quelques commentaires d’encouragement et de remerciement.

D’autres stars suivent le mouvement, comme Christine and the Queens, Dadju, Maître Gims… On retrouve même des présentateurs tels qu’Arthur et Camille Combal pour des émissions spéciales. Il sera même possible de visiter des lieux comme le Château de Versailles en direct et de découvrir les coulisses et les secrets de ces monuments culturels et historiques.

Pour vous tenir informé de chaque live et animation, rendez-vous sur la page de Facebook France. Tous les internautes peuvent apporter leur pierre à l’édifice en partageant les contenus sous le hashtag #EnsembleÀLaMaison.