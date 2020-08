Le classement Tik Tok vient de tomber ! Il vous ont fait rire, transpiré, diverti… Sans plus attendre, voici le Top 10 2020 des influenceurs français qui ont fait fureur sur la désormais célèbre plateforme chinoise Tik Tok!

1. Lea Elui Ginet

On ne la présente plus, c’est la star française n°1 de la plateforme ! Notre danseuse préférée atteint les 12,1 millions d’abonnés et compte plus 368 millions de likes sous ses vidéos Tik Tok.

2. Tibo InShape

Notre Youtubeur sportif est aussi parti à l’assaut de Tik Tok et compte plus de 3,9 millions d’abonnés. Ses vidéos cumulent plus 145,1 millions de likes !

3. Rose.thr

Une véritable star de Tik Tok avec plus de 3,5 millions d’abonnés et plus de 243,9 millions de likes. Rien que ça !



4. Beckybaw777

Une vrai pro des duos sur Tik Tok, ses réactions à d’autres vidéos de la toile font le bonheur de 3,4 millions d’abonnés sans oublier les plus de 69,1 millions likes !

5. Cyril.schr

Ses expériences loufoques séduisent tous les jours plus de 3,3 millions d’abonnés avec des vidéos cumulant les 119,6 millions likes !

6. Simon Nogueira

Ce Freerunner nous offre un spectacle à couper le souffle ! Ses vidéos donnent le vertige à plus de 3,3 millions d’abonnés et comptabilisant 28,4 millions likes !

7. Sean Garnier

Double champion du monde de freestyle foot et triple champion de France, Sean Garnier partage ses prouesses sur son compte Tik Tok : plus de 3,2 millions d’abonnés suivent ses aventures, avec en prime une compteur de likes qui atteint les 31,3 millions !

8. Benoit Chevalier

Ce personnage haut en couleur divertit plus de 3 millions d’abonnés et ses vidéos cumulent pas plus de 216,5 millions de likes! Il est l’origine du fameux hashtag #quandtesunqueen !

9. Lenna Vivas

Cette véritable sneakers addict rassemble autour de ses chorégraphies et playbacks près de 3 millions d’abonnés, avec plus de 89,4 millions de likes !

10. Juju Fitcats

Tout comme son partner in crime Tibo InShape, notre pétillante Youtubeuse Fitgirl s’est aussi lancée sur Tik Tok ! Sa bonne humeur indéfectible a su séduire 2,8 millions d’abonnés avec au compteur plus de 44,4 millions de likes !