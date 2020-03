Mardi 3 mars, l’influenceuse The Doll Beauty a dévoilé sa collaboration avec la marque de soins pour cheveux Myriam K Paris. Le coffret beauté composé d’une crème de nuit et de Kardoune est à shopper dès à présent sur le site de la marque !

Dans un post Instagram publié le 3 mars, Maroua, plus connue sous le nom de The Doll Beauty, a annoncé sa collaboration avec la marque Myriam K Paris. Au programme : un coffret beauté composé d’une crème de nuit et de Kardoune pour prendre soin de vos cheveux.

L’influenceuse semble particulièrement heureuse de collaborer avec cette marque. En effet, les produits correspondent à ses valeurs et à celles de la créatrice de la marque. Précisons tout de même que les deux jeunes femmes sont amies depuis maintenant trois ans.

« Je suis trop contente. C’est vraiment un coffret qui nous ressemble à toutes les deux. On est toutes les deux Algériennes. C’est très Maghrébin comme produit. Ça me rappelle tellement ma culture » révèle The Doll Beauty en IGTV.

Si vous voulez shopper le coffret, nous vous conseillons de vous dépêcher ! En effet, la boîte sera bientôt en rupture de stock comme l’indique Myriam K sur son compte Instagram.