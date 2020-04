Les chiffres TikTok ont littéralement explosé pendant le confinement. 65 millions d’utilisateurs supplémentaires ont été enregistrés en mars, rien que ça ! Et pour cause, créer et visionner des vidéos TikTok permet de faire passer le temps. Mais si les marques avaient aussi un coup à jouer ? Levi’s semble avoir eu du flair en boostant ses ventes grâce à son partenariat publicitaire avec TikTok.

« Acheter maintenant », la stratégie de Levi’s sur TikTok

La marque Levi’s est l’une des premières à avoir fait de la publicité sur TikTok. Mais aussi l’une des premières à avoir utilisé le tout nouveau format publicitaire TikTok Shoppable Ads. Ce format permet alors aux annonceurs de mettre en vente des produits sans quitter l’application. En bref, il s’agit tout simplement de la fonctionnalité e-commerce de TikTok. Grâce au lien “Acheter maintenant”, les utilisateurs atterrissent sur le site web de la marque à l’origine de la pub où ils peuvent terminer le processus de commande.

Levi’s a alors mis en place une campagne publicitaire aux côtés de différents influenceurs : Callen Schaub, Cosette Rinab, Gabby Morrison et Everett Williams. L’idée ? Les créateurs de contenu ont testé la technologie de personnalisation Future Finish 3-D de Levi’s pour customiser leur jean. Ces vidéos ont ensuite été relayées sous forme de publicités avec un bouton « Acheter maintenant » afin que les spectateurs puissent obtenir le même design que les influenceurs.

Les utilisateurs étaient alors renvoyés vers le site officiel de la marque. Le large choix de design, couplé à l’image des influenceurs, a permis à Levi’s de booster ses ventes. La marque de jeans affirme avoir constaté un taux d’engagement élevé et une augmentation du trafic vers son site web.

Ces premiers tests ont pris fin le 19 avril 2020.

Le succès de TikTok pendant le confinement

Le confinement a entraîné un véritable boom de fréquentation de TikTok. Et pour cause, toutes les raisons sont bonnes pour s’amuser sur la plateforme de vidéos courtes. Selon SensorTower, l’application a enregistré pas moins de 65 millions de téléchargements dans le monde en mars. Une croissance qui s’accompagne aussi d’une évolution dans l’âge des utilisateurs. En effet, alors que la plateforme faisait jusqu’alors le bonheur des moins de 18 ans, les adultes sont de plus en plus nombreux à s’y inscrire. Et les marques ne font pas exception !

Alors que le confinement entraîne des baisses de revenu pour de nombreuses entreprises, TikTok peut être un bon moyen de rebondir. En effet, la pandémie oblige un grand nombre d’utilisateurs à rester chez eux et à s’occuper sur l’application. De leur côté, les marques ferment leurs boutiques physiques et doivent donc se tourner vers la vente en ligne. Créer de la publicité sur TikTok s’avère donc une opportunité en or, à saisir dès maintenant, pour renforcer son image de marque et augmenter ses ventes.