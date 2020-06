Instagram annonce le lancement en France de sa toute nouvelle fonctionnalité Reels, permettant aux innombrables utilisateurs du réseau de créer et éditer des vidéos courtes. Ce tout nouveau format de vidéos courtes et divertissantes n’est pas sans rappeler la plateforme TikTok. Reels parait être le parfait concurrent du géant chinois !

Devenez créateur sur la scène mondiale

C’est la promesse tenue par Instagram en lançant Reels. Comme l’explique si bien le mastodonte californien, « ce qui rend Reels spécial et unique, c’est que les vidéos créées peuvent non seulement être partagées avec ses proches, mais également être découvertes par la communauté mondiale Instagram. Il sera possible de partager les Reels dans le fil d’actualité, et pour les comptes publiques, de les partager dans un nouvel espace dédié dans l’onglet Explorer et ainsi être découvert par la communauté Instagram. Reels intègre de nombreux outils créatifs comme les effets à réalité augmentée, une vaste bibliothèque musicale et un nouvel outil d’alignement qui rend l’édition et la création de Reels simples et ludiques. »

S’exprimer et se divertir : c’est ce que recherchent avant tout les utilisateurs d’Instagram en se connectant sur la plateforme. En lançant Reels, le réseau social innove tout en répondant à ce besoin accru de divertissement.

Reels : mode d’emploi

Pour créer un Reel, c’est très simple ! Un nouvel onglet « Reels » 🎬 est ajouté en bas de l’appareil photo Instagram, il vous suffit de cliquer dessus. Vous verrez apparaître sur la gauche de l’écran un large éventail d’outils créatifs dont vous pouvez vous servir pour créer votre Reel.

Tout comme sur TikTok, vous avez la possibilité de réutiliser un son pour créer votre Reels :

Sur votre profil Instagram, vous verrez apparaitre sous peu le nouvel onglet 🎬 où vous retrouverez tous vos Reels :

Vous pourrez ainsi partager vos Reels, ils seront visibles pour tous sur l’Explorer :

Pour plus de précisions, Instagram met à votre disposition un mode d’emploi.

À vos Reels !