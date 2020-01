Hivency, plateforme spécialisée dans la micro-influence, nous dévoile tous les chiffres-clés du marketing d’influence en 2020 à travers une infographie inédite.

Comment se porte le marketing d’influence en 2020 ?

En 2020, le marketing d’influence devrait s’élever à 20 milliards de dollars dans le monde. Rien que ça ! Il faut dire que les consommateurs délaissent de plus en plus la publicité dite traditionnelle (radio, TV, affiches…) pour l’inbound marketing. En effet, 4 consommateurs sur 5 achètent un produit recommandé par un influenceur, soit 80 % des consommateurs.

Mais attention, les utilisateurs des réseaux sociaux sont de plus en plus exigeants. Lassés des fakes influenceurs, ils préfèrent des collaborations transparentes et authentiques. Et les créateurs de contenu ressentent également ce besoin. Ainsi, 73 % des influenceurs créent des meilleurs contenus s’ils aiment le produit.

YouTube, un puissant canal de communication pour les marques

YouTube est un réseau social idéal pour les marques qui souhaitent développer leur visibilité et augmenter leur notoriété. Pourquoi ?

– 80 % des influenceurs suivis par des adolescents sont des YouTubeurs

– L’attachement émotionnel aux YouTubeurs est 7 fois plus important qu’avec les autres

Et pourtant, seulement 36 % des pros utilisent YouTube pour leur marketing d’influence. Alors, qu’attendez-vous ?

Instagram, le réseau social n°1 de l’influence marketing

Instagram est l’un des canaux de communication préférés des marketeurs. 78 % des professionnels misent sur les posts qu’ils jugent efficaces. La raison ? Le réseau ne cesse de se développer pour mettre en avant le marketing d’influence. Sa dernière nouveauté en date n’est autre que la création de sa propre agence d’influence.

En 2020, les micro et nano-influenceurs seront de plus en plus plébiscités par les marques, car ils ont un lien de proximité unique avec leur communauté. Ainsi, les influenceurs de moins de 1 000 abonnés génèrent un taux d’engagement de 7,2 %, contre seulement 1,1 % pour les comptes de plus de 100 000 abonnés.

Info bonus : sur Instagram, 84,6 % des influenceurs sont des femmes.

TikTok, the place to be en 2020

Depuis l’année dernière, TikTok fait partie des réseaux sociaux de référence. Selon une étude de Sensor Tower, l’application chinoise a atteint les 1,65 milliard de téléchargements sur l’Apple et le Play Store. Elle se place ainsi à la seconde place des applications les plus téléchargées dans le monde (hors gaming).

L’application a un succès tout particulier auprès de la génération Z, puisque 41 % des utilisateurs de TikTok ont entre 16 et 24 ans. Le format vidéo et l’auto-play donnent à la plateforme un fort pouvoir attractif et addictif. Ainsi, les utilisateurs passent en moyenne 52 minutes par jour sur TikTok et ouvrent l’app 8 fois par jour en moyenne.

La relation consommateurs/influenceurs

Les consommateurs passent désormais par les réseaux sociaux, et de ce fait par les influenceurs, pour prendre leurs décisions. Ainsi, les consommateurs sont :

– 82 % à être attentifs aux recommandations des micro-influenceurs ou nano-influenceurs

– 78 % à consulter un avis consommateur après avoir vu un produit présenté par un influenceur

– 47 % à consulter des blogs pour s’inspirer et découvrir des tendances

Les marques ont donc tout intérêt à travailler avec des influenceurs et plus particulièrement des mico et nano-influenceurs. En 2020, les annonceurs vont également davantage travailler avec leurs clients pour les remercier de leur fidélité et les transformer en ambassadeurs de marque.

Source : Hivency