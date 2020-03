L’étude annuelle de Reech, première brand tech de l’influence marketing, revient cette année encore. Découvrons alors ensemble qui sont les influenceurs qui font le bonheur des marques en 2020 !

Cette année encore, Reech revient avec une étude passionnante sur le profil type des influenceurs en 2020. Eh oui, car contrairement aux idées reçues, tous les influenceurs ne vivent pas de cette activité ! L’étude révèle ainsi que seuls 15 % des influenceurs exercent cette activité à temps plein. Elle dévoile ensuite que 30 % des influenceurs touchent moins de 1 000 € par mois. Une réalité bien loin des clichés de l’influence marketing !

Le profil type des influenceurs

Voici les points à retenir :

– Leur moyenne d’âge est de 29 ans.

– Ils ont en moyenne 50 000 followers.

– 75 % sont des femmes, contre seulement 25 % d’hommes

– Ils sont principalement sur Instagram (à 94 %)

– 93 % exercent ce métier par passion

Zoom sur les nouvelles plateformes

En 2019, les influenceurs se sont principalement inscrits sur TikTok (55 %), YouTube (33 %) et Pinterest (33 %). On constate donc sans surprise la forte migration des influenceurs sur TikTok, le réseau social qui a cartonné en 2019 et qui continu d’ailleurs de croître. Pinterest connaît également une belle remontée.

Les partenariats avec les marques

Sans surprise, les placements de produits arrivent en tête du classement. Ils sont alors suivis par :

– l’invitation à un événement

– la production de contenu pour le compte de la marque

– les partenariats du type ambassadeur

– les partenariats récurrents avec une marque

Il semblerait que le marketing d’influence ait alors le vent en poupe. En effet, 62 % des influenceurs affirment avoir plus de demandes en 2019 qu’en 2018. Mais s’ils en reçoivent plus, ils en acceptent également moins. Les raisons de refus de partenariat peuvent être les suivantes : manque d’intérêt pour la campagne, incompatibilité des valeurs influenceur/marque et rémunération trop faible.

En parlant de rémunération, ils sont 30 % à toucher moins de 1 000 € par an, 16 % entre 1 000 et 5 000 € et 11 % entre 5 000 et 20 000 € par an. Seuls 6 % des influenceurs perçoivent donc plus de 20 000 € par an.

Retrouvez l’étude en intégralité !