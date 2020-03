L’épidémie de Covid-19 s’étend jour après jour et il est parfois difficile d’avoir des informations exactes et de sources sûres à propos du virus. Pour vous tenir au courant, l’application Zenly vous propose de suivre en temps réel l’évolution du coronavirus en France.

L’évolution du coronavirus en direct sur Zenly

Initialement prévue pour que vous puissiez voir en temps réel vos proches sur une carte, l’application Zenly s’est adaptée à la situation actuelle en France. Désormais, il sera possible de suivre l’évolution du virus et les nouvelles informations chaque jour, sans délai.

Zenly a à cœur de fournir à ses utilisateurs des informations de sources fiables, précises et à jour. Son vœu est que chacun puisse rester au courant de ce qui se passe dans le pays.

Ainsi, en utilisant Zenly, vous pourrez désormais surveiller les régions où se trouvent votre famille et vos amis. Pour accéder à cette fonctionnalité, il vous suffit d’appuyer sur le menu (haut gauche), puis sur « Coronavirus ».

Zenly : restez proche de vos êtres chers

Mais Zenly, c’est aussi un moyen efficace pour vous sentir proche de votre famille et de vos amis. Grâce à cette application, vous pouvez recevoir une notification dès qu’un proche se déplace et arrive à bon port.

Même les pompiers utilisent Zenly pour se coordonner avec leurs collègues et venir en aide le plus efficacement possible à chaque personne dans le besoin.

Et lorsque le confinement sera terminé, l’application pourra vous permettre d’organiser des retrouvailles avec vos proches. Vous verrez en temps réel lesquels se trouvent dans les alentours.

Une solution bien pratique pour rester connecté aux autres, peu importe la situation !