La Française Roxane ASMR propose régulièrement des vidéos de « roleplay ». Autrement dit, elle se fait passer pour une professionnelle (coiffeuse, infirmière, agent de voyage…) qui prend en charge le bien-être de son patient. Sa chaîne est un lieu de relaxation, mais aussi de vidéos plus Lifestyle.



Jessy Relaxation ASMR fait partie des YouTubeuses ASMR françaises qui proposent des vidéos de lectures chuchotées. Elle lit alors de grands classiques : Blanche Neige, La chèvre de monsieur Seguin… Son but ? Vous débarrasser du stress et de l’anxiété à travers les sons, les gestes et la voix.



Dolce Romy ASMR – 270 000 abonnés

Il ne s’agit ni plus ni moins de la chaîne secondaire de la YouTubeuse à succès Romy. À travers le tapping et les chuchotements, la créatrice de contenu vous emmène dans son monde pour un moment de détente et de relaxation.