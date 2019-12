Selon le classement du magazine Forbes, publié mercredi 18 décembre, le Youtubeur le plus riche du monde a seulement 8 ans ! Ce millionnaire n’est autre que Ryan Kaji dont sa chaîne YouTube lui a rapporté 26 millions de dollars bruts en 2019.

La chaîne de Ryan Kaji, de son vrai nom Ryan Guan, est celle qui a rapporté le plus d’argent à son propriétaire en 2019 selon Forbes ! Et pourtant, le Youtubeur est encore un enfant puisqu’il n’a que 8 ans.

Ryan a fait ses débuts sur YouTube alors qu’il avait 3 ans. Sur sa première vidéo, on peut le voir en train de déballer ses jouets, soigneusement filmé par ses parents. La chaîne s’appelait alors « Ryan ToysReview ». Depuis cette période, rien n’a changé. Le jeune garçon continue de s’amuser en vidéo sur YouTube, mais devant 23 millions d’abonnés désormais.

Récemment, la chaîne a été rebaptisée « Ryan’s World » et a évolué en matière de contenu, proposant désormais des vidéos à vocation pédagogique ou éducative.

Au classement établi par Forbes, Ryan Kaji est donc le Youtubeur le plus riche au monde devant la chaîne Dude Perfect, animée par un groupe de Texans, avec 20 millions de dollars de revenus. Sur la troisième marche du podium, une autre chaîne menée par une enfant, la Russe Anastasia Radzinskaya, cinq ans seulement, avec 18 millions de dollars.

Mais la chaîne Ryan’s World n’est pas l’unique source de revenus du jeune garçon. En effet, il a récemment créé une ligne de plus de 100 jouets, vêtements et plus encore.