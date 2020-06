Youtube se veut accompagnateur de performance auprès de ses innombrables créateurs. La plateforme de vidéos offre ainsi à sa communauté une nouvelle fonctionnalité pour stimuler les ventes de produits ainsi qu’un nouvel instrument pour pouvoir mesurer les revenus. On vous explique tout !

Notification en direct lors d’achat de produits

Il faut savoir que les créateurs de vidéos peuvent vendre des produits sur Youtube. Lorsque vous regardez l’une de leurs vidéos, une rubrique « Acheter des produits » s’ouvre, vous donnant ainsi la possibilité de faire du shopping directement sur Youtube ! Voici un exemple avec la chaîne Youtube de la star internationale Ariana Grande :

Lorsque le Youtubeur fait un live sur la plateforme, cette même rubrique s’ouvre. Et c’est là que la nouvelle fonctionnalité signée Youtube intervient ! En effet, dès qu’un participant au live achète un produit, le Youtubeur sera alerté de l’achat grâce à une notification. Elle sera également visible par tous les participants du direct. Ces notifications sont semblables à celles que les utilisateurs connaissent déjà avec les Super Chats, les Super Stickers et les nouvelles adhésions à la chaîne. Pour rappel, les Super Chats et les Super Stickers sont là pour permettre aux abonnés de remercier financièrement leur Youtubeur lors d’un direct.

Pour les créateurs de vidéos, toutes ces notifications contribuent à une stratégie de promotion visant à stimuler les ventes. Quant aux abonnés, c’est le moyen de montrer au plus grand nombre leur soutien à la chaîne. Ces alertes attestent aussi du succès plus ou moins important du Youtubeur, elles constituent un véritable baromètre de succès.

Un nouveau rapport mensuel de performance

Ce nouveau rapport offre aux créateurs de vidéos une vision bien plus précise et omnisciente de la performance de leurs chaînes. Disponible dans la rubrique Youtube Studio, ce rapport de performance combine les deux rapports mensuels préexistants : celui sur les abonnées et celui sur les revenus. C’est un 2 en 1 facilitant le suivi du développement des chaînes Youtube en offrant également une analyse assidue concernant les visionnements des vidéos. Ce tout nouveau rapport se présente un diagramme à barres mensuel montrant 13 mois de données.

La plate-forme de vidéos met ainsi tout en oeuvre pour améliorer les performance de ses créateurs.