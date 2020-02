YouTube réfléchit actuellement à un nouveau programme permettant aux créateurs de contenu de vendre des espaces publicitaires aux marques avec lesquelles ils travaillent. Une nouveauté qui devrait bouleverser le monde de l’influence marketing !

YouTube piloterait actuellement un nouveau programme. Le but ? Permettre aux créateurs de contenu de vendre des espaces publicitaires directement aux marques avec lesquelles ils travaillent régulièrement. Attention, ce programme ne fonctionnerait que pour les créateurs et les marques collaborant déjà depuis quelque temps.

« Nous savons que beaucoup de personnes sont très intéressées par ce sujet. Ce n’est qu’un très petit pilote pour le moment, mais dès que nous aurons plus d’informations, nous les partagerons », a déclaré Tom Leung, directeur de la gestion des produits chez YouTube.

YouTube n’a pas encore défini les directives concernant ces espaces publicitaires. Mais l’idée est bel et bien de définir une stratégie publicitaire efficace et ciblée. Ainsi, un YouTubeur pourra décider des marques qu’il souhaite mettre en valeur grâce à ses vidéos. Une stratégie plus authentique et ainsi plus intéressante pour les abonnés.

Pour l’instant, le programme n’est ouvert qu’à une minorité de créateurs de contenu. Selon The Verge, des stars comme David Dobrik en font partie. Nous ne savons toutefois pas précisément combien de créateurs testent le programme au total, ni si YouTube va l’étendre dans les prochains mois.